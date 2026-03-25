A cidade de Birigui passa a integrar oficialmente a rede de inovação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo com a inauguração de uma nova unidade do CreaLab Coworking, marcada para esta quinta-feira (26), às 9h.

O espaço será instalado na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Birigui e chega com a proposta de funcionar como um hub tecnológico, oferecendo estrutura moderna e gratuita para profissionais registrados no conselho e estudantes das áreas tecnológicas.

A iniciativa faz parte da expansão da rede CreaLab, que agora alcança 47 unidades em todo o estado, consolidando um projeto que busca descentralizar o acesso à inovação e fortalecer o interior paulista. O ambiente contará com salas de reunião, estações de trabalho equipadas e infraestrutura adequada para o desenvolvimento de projetos, encontros profissionais e networking.