A cidade de Birigui passa a integrar oficialmente a rede de inovação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo com a inauguração de uma nova unidade do CreaLab Coworking, marcada para esta quinta-feira (26), às 9h.
O espaço será instalado na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Birigui e chega com a proposta de funcionar como um hub tecnológico, oferecendo estrutura moderna e gratuita para profissionais registrados no conselho e estudantes das áreas tecnológicas.
A iniciativa faz parte da expansão da rede CreaLab, que agora alcança 47 unidades em todo o estado, consolidando um projeto que busca descentralizar o acesso à inovação e fortalecer o interior paulista. O ambiente contará com salas de reunião, estações de trabalho equipadas e infraestrutura adequada para o desenvolvimento de projetos, encontros profissionais e networking.
Para a presidente do Crea-SP, Ligia Mackey, a chegada do espaço representa um movimento estratégico. Segundo ela, a proposta é integrar a tradição industrial de Birigui às novas demandas da engenharia contemporânea, criando um ambiente propício ao surgimento de ideias e soluções inovadoras.
Já o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Vinicius Marchese, destacou o potencial do interior paulista e ressaltou que iniciativas como essa fortalecem o empreendedorismo regional ao oferecer suporte técnico e estrutura qualificada aos profissionais.
Na avaliação do presidente da ASSENAB, André Luiz Branco, o novo espaço vai além da infraestrutura física. Segundo ele, o coworking tende a se tornar um ponto de encontro estratégico para profissionais da região, estimulando parcerias, novos negócios e ampliando a representatividade técnica local.
Criada como uma plataforma de conexão entre profissionais, empresas e startups, a rede CreaLab vem se consolidando como um dos principais instrumentos de incentivo à inovação no setor tecnológico paulista. O acesso às unidades é gratuito, mediante agendamento prévio pelo site oficial do conselho.
Com forte presença em todos os municípios do estado, o Crea-SP reúne centenas de milhares de profissionais e empresas registradas, desempenhando papel fundamental na fiscalização, orientação e desenvolvimento das áreas de engenharia, agronomia, geociências, tecnologia e design de interiores.
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