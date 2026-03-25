A solidariedade mais uma vez mostrou seu poder de transformar realidades. O 4º Leilão de Gado de Penápolis destinou R$ 100 mil ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, valor que será utilizado na aquisição de medicamentos oncológicos, fundamentais para o tratamento de pacientes da região.

A iniciativa foi liderada pelos organizadores Graziela Zocal dos Santos Lopes e Gilberto Lopes Garcia, que decidiram promover o evento beneficente após conhecerem de perto a estrutura e a qualidade do atendimento oferecido pelo complexo hospitalar administrado pela Funfarme.

A motivação, no entanto, vai além da admiração institucional. Há nove anos, Graziela vivenciou uma experiência marcante ao acompanhar o tratamento do sobrinho, nascido prematuro, com apenas 24 semanas. O bebê permaneceu internado por seis meses no Hospital da Criança e Maternidade, período que deixou uma profunda gratidão à família.