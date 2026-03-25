A solidariedade mais uma vez mostrou seu poder de transformar realidades. O 4º Leilão de Gado de Penápolis destinou R$ 100 mil ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, valor que será utilizado na aquisição de medicamentos oncológicos, fundamentais para o tratamento de pacientes da região.
A iniciativa foi liderada pelos organizadores Graziela Zocal dos Santos Lopes e Gilberto Lopes Garcia, que decidiram promover o evento beneficente após conhecerem de perto a estrutura e a qualidade do atendimento oferecido pelo complexo hospitalar administrado pela Funfarme.
A motivação, no entanto, vai além da admiração institucional. Há nove anos, Graziela vivenciou uma experiência marcante ao acompanhar o tratamento do sobrinho, nascido prematuro, com apenas 24 semanas. O bebê permaneceu internado por seis meses no Hospital da Criança e Maternidade, período que deixou uma profunda gratidão à família.
A entrega simbólica do valor arrecadado ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), durante visita dos organizadores ao hospital, onde foram recebidos pelo diretor executivo da Funfarme, Horácio Ramalho.
Localizada a cerca de 105 quilômetros de São José do Rio Preto, Penápolis mantém uma relação direta com o hospital, que atende pacientes de toda a região. Apenas em 2025, moradores do município já contabilizam milhares de atendimentos, incluindo consultas, internações e cirurgias, evidenciando a importância da unidade para a saúde pública regional.
“É um sentimento de gratidão. Esperamos poder contribuir cada vez mais. Quando cada um faz um pouco, o resultado se torna grandioso”, destacou Graziela.
Gilberto também reforçou o compromisso com a causa. “A gente ajuda porque sabe da importância. Um dia, qualquer um de nós pode precisar desse atendimento”, afirmou.
Para o diretor executivo da Funfarme, ações como essa são essenciais para a manutenção e ampliação dos serviços. “Nosso lema é ‘Juntos pela vida’. O apoio da população é indispensável para continuarmos oferecendo atendimento de excelência a toda a região”, ressaltou Ramalho.
Referência em atendimentos de alta complexidade, o Hospital de Base integra um dos maiores complexos de saúde do interior paulista, reunindo diversas unidades e garantindo assistência humanizada a milhares de pacientes todos os anos.
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