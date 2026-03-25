Após a abertura de uma Comissão Processante pela Câmara Municipal de Birigui para apurar uma denúncia envolvendo o uso de servidores e maquinário público, a Prefeitura se manifestou oficialmente sobre o caso e negou qualquer irregularidade.

A comissão foi instaurada por unanimidade na sessão realizada na terça-feira (24), a partir de representação apresentada pelo ex-vereador André Fermino (PP). A denúncia aponta possível utilização indevida de estrutura pública em obra localizada na avenida Paulo da Silva Nunes, em área vinculada a um loteamento particular.

Segundo o documento, equipes e equipamentos da Prefeitura teriam sido vistos atuando no local sem apresentação de ordem de serviço, contrato administrativo ou processo licitatório. A denúncia também menciona que a Guarda Municipal foi acionada e informada de que a intervenção ocorreria por determinação verbal de autoridade pública.