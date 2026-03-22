O caso do homicídio que chocou a cidade de Guzolândia e a região de Araçatuba ganhou novos desdobramentos neste domingo, 22. A mulher de 38 anos, suspeita de matar o próprio pai, o aposentado Antonio Fernandes Bezerra, de 86 anos, não demonstrou qualquer sinal de arrependimento, segundo a Polícia Civil.

Em entrevista à TV Tem, a delegada responsável pelo caso destacou a frieza da suspeita ao relatar o crime, apontando que ela não apresentou remorso diante da violência praticada.

Conforme já divulgado pela Folha da Região, o idoso foi morto dentro da própria casa, no Centro da cidade, após ser atingido por golpes de faca, principalmente na região do rosto, além de agressões físicas. A ação contou com a participação da namorada da suspeita, de 26 anos.