Antônio Fernandes Bezerra, 85 anos, foi morto de forma violenta na tarde deste sábado (21), em Guzolândia, aproximadamente 70 km de Araçatuba. A vítima foi encontrada sem vida dentro da própria residência, após vizinhos ouvirem gritos e acionarem a Polícia Militar.

De acordo com as informações iniciais, o idoso foi agredido antes de sofrer diversos golpes de faca. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo caído e uma faca próxima, possivelmente utilizada no crime.

As principais suspeitas são a filha da vítima, de 38 anos, e a companheira dela, de 26. Ambas estavam em saída temporária do sistema prisional de Tremembé e foram localizadas em um bar da cidade, onde consumiam bebida alcoólica.