Antônio Fernandes Bezerra, 85 anos, foi morto de forma violenta na tarde deste sábado (21), em Guzolândia, aproximadamente 70 km de Araçatuba. A vítima foi encontrada sem vida dentro da própria residência, após vizinhos ouvirem gritos e acionarem a Polícia Militar.
De acordo com as informações iniciais, o idoso foi agredido antes de sofrer diversos golpes de faca. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo caído e uma faca próxima, possivelmente utilizada no crime.
As principais suspeitas são a filha da vítima, de 38 anos, e a companheira dela, de 26. Ambas estavam em saída temporária do sistema prisional de Tremembé e foram localizadas em um bar da cidade, onde consumiam bebida alcoólica.
Durante depoimento, a filha alegou ter sido vítima de abusos na infância. No entanto, familiares contestam essa versão e afirmam que ela mantinha histórico de conflitos com o pai, incluindo agressões e furtos relacionados ao uso de drogas.
As duas foram encaminhadas à delegacia, assim como uma amiga da dupla, que teria participado da ação, mas negou envolvimento. A Polícia Civil investiga o caso e a perícia técnica foi acionada para auxiliar na apuração dos fatos.
Matéria atualizada às 10h22
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