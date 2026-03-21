A Associação Esportiva Araçatuba volta a campo neste sábado (22), às 15h, fora de casa, contra o ECUS Suzano, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista A4, em um confronto importante para a sequência da equipe na competição.
A transmissão será feita pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.
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O Canário vive momento delicado e entra em campo pressionado. O time ocupa a 15ª colocação, com apenas cinco pontos, e luta para escapar da zona de rebaixamento.
A equipe ainda tenta se reorganizar após a saída do técnico Samarone Oliveira e deverá ser comandada interinamente pelo auxiliar José Murilo Gomes.
Com apenas uma vitória na competição e a pior defesa do campeonato, o time de Araçatuba precisa somar pontos com urgência para manter chances de permanência na divisão.
Do outro lado, o ECUS Suzano também tem objetivos importantes na rodada e busca se aproximar do G8. A expectativa é de uma partida equilibrada e decisiva para as duas equipes.
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