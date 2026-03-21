A Associação Esportiva Araçatuba volta a campo neste sábado (22), às 15h, fora de casa, contra o ECUS Suzano, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista A4, em um confronto importante para a sequência da equipe na competição.

A transmissão será feita pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.

O Canário vive momento delicado e entra em campo pressionado. O time ocupa a 15ª colocação, com apenas cinco pontos, e luta para escapar da zona de rebaixamento.