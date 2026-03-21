Um homem de 27 anos foi preso após agredir e ameaçar de morte a ex-companheira em Monte Aprazível, a cerca de 110 km de Araçatuba, na noite de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e atacou a vítima no local de trabalho dela.

Após a denúncia, os policiais localizaram o veículo usado pelo homem e deram ordem de parada, mas ele ignorou a determinação. O suspeito tentou fugir, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade.

A fuga terminou em frente a uma igreja onde era realizado um culto. O homem entrou no local, mas acabou abordado e detido pelos policiais ainda dentro do templo. De acordo com as informações apuradas, os pais do suspeito são responsáveis pela igreja.