Um homem foi preso por tráfico de drogas durante ação da Força Tática na madrugada deste sábado (21), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Os policiais realizavam patrulhamento quando notaram o comportamento suspeito de um indivíduo que atravessava a Rua José Maurício de Souza segurando um celular. Ao perceber a aproximação da viatura, ele lançou o aparelho ao chão e tentou se abrigar em uma adega, o que levantou ainda mais suspeitas.

Durante a abordagem e revista pessoal, a equipe encontrou 117 microtubos contendo cocaína, além de R$ 158 em dinheiro e um telefone celular.