21 de março de 2026
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Suspeito corre para adega e acaba preso com cocaína em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito tentou fugir e esconder-se, mas foi detido com cocaína e dinheiro
Suspeito tentou fugir e esconder-se, mas foi detido com cocaína e dinheiro

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante ação da Força Tática na madrugada deste sábado (21), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Os policiais realizavam patrulhamento quando notaram o comportamento suspeito de um indivíduo que atravessava a Rua José Maurício de Souza segurando um celular. Ao perceber a aproximação da viatura, ele lançou o aparelho ao chão e tentou se abrigar em uma adega, o que levantou ainda mais suspeitas.

Durante a abordagem e revista pessoal, a equipe encontrou 117 microtubos contendo cocaína, além de R$ 158 em dinheiro e um telefone celular.

Apesar de apresentar comportamento alterado e negar o crime inicialmente, o homem foi levado à Central de Flagrantes. Diante das evidências, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça por tráfico de drogas.

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