Um homem foi preso por tráfico de drogas durante ação da Força Tática na madrugada deste sábado (21), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.
Os policiais realizavam patrulhamento quando notaram o comportamento suspeito de um indivíduo que atravessava a Rua José Maurício de Souza segurando um celular. Ao perceber a aproximação da viatura, ele lançou o aparelho ao chão e tentou se abrigar em uma adega, o que levantou ainda mais suspeitas.
Durante a abordagem e revista pessoal, a equipe encontrou 117 microtubos contendo cocaína, além de R$ 158 em dinheiro e um telefone celular.
Apesar de apresentar comportamento alterado e negar o crime inicialmente, o homem foi levado à Central de Flagrantes. Diante das evidências, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça por tráfico de drogas.
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