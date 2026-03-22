Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (21), em Birigui, suspeito de cometer furto qualificado em uma academia localizada no bairro Parque das Nações. A ação foi descoberta após denúncia recebida pela Polícia Militar durante patrulhamento na região.

Segundo as informações, o suspeito teria invadido o estabelecimento após quebrar um vidro e levado um televisor de 55 polegadas. Durante o crime, há indícios de que ele tenha se ferido, o que contribuiu para sua identificação.

Com auxílio de imagens de segurança e informações repassadas à equipe, os policiais conseguiram chegar até o suspeito. Na residência dele, foram encontrados objetos que o ligavam diretamente ao crime, como roupas com marcas de sangue e a bicicleta utilizada na fuga.