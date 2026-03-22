22 de março de 2026
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AURIFLAMA

Homem usa machado em briga e é preso por tentativa de homicídio

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Discussão em Auriflama termina com vítima ferida na cabeça
Discussão em Auriflama termina com vítima ferida na cabeça

Um homem foi preso na tarde de sábado (21), em Auriflama, a 67 km de Araçatuba, após um episódio de violência no bairro Santa Maria que terminou com um vizinho gravemente ferido. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento via COPOM.

De acordo com o relato inicial, a confusão começou dentro de uma residência, quando o suspeito passou a ofender a própria esposa. Um vizinho interveio na situação para defendê-la, o que deu início a uma discussão entre os dois.

Durante o confronto, o agressor se armou com um machado e atingiu a cabeça da vítima, provocando um ferimento que exigiu atendimento médico imediato. O homem ferido foi levado ao pronto atendimento, onde recebeu sutura no local da lesão.

Após o ocorrido, o autor foi localizado e encaminhado ao Distrito Policial de Auriflama. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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