Um homem foi preso na tarde de sábado (21), em Auriflama, a 67 km de Araçatuba, após um episódio de violência no bairro Santa Maria que terminou com um vizinho gravemente ferido. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento via COPOM.

De acordo com o relato inicial, a confusão começou dentro de uma residência, quando o suspeito passou a ofender a própria esposa. Um vizinho interveio na situação para defendê-la, o que deu início a uma discussão entre os dois.

Durante o confronto, o agressor se armou com um machado e atingiu a cabeça da vítima, provocando um ferimento que exigiu atendimento médico imediato. O homem ferido foi levado ao pronto atendimento, onde recebeu sutura no local da lesão.