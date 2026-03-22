Não gosta por quê? “Ah, porque sim”. Essa, a expressão esvaziada de quaisquer sentidos aparentes. Com ela exime-se a pessoa de expor seu pensamento sob mínima argumentação justificada em torno de uma questão sobre tema que precisa ser apreciado para se dirimir equívocos, exercendo crítica objetiva, alicerçada por fatos, documentações.

Acomoda-se com a opinião, a posição da “aldeia” a que se vincula. Além de cômodo, é lugar que permite ser dali sem mais nada senão endossar o que é prescrito e apregoado. Subjuga-se ao que a tribo rubrica como lema a ser seguido. Convicto ou não, aceite-se. Do contrário, fora! Está exposto ao apedrejamento.

Convenhamos, para não se perder o fio de justiça, essa é uma prática humana de “priscas eras”. Não é invenção da atual conjuntura social direcionada pelas redes sociais internéticas. A ação política dos povos parece desde sempre assim ter sido. O grande chefe era a “lei”. O rei era a lei. O imperador era a lei. Depois, os seguimentos de poderosos passaram a refinar as sutilezas às leis. Alegava-se que eram medidas advindas de decisões tomadas por “representações” de todos os seguimentos sociais.