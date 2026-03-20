O Tribunal do Júri de Birigui condenou Thairon Staney Sanches Oliveira por tentativa de homicídio privilegiado, em julgamento realizado nesta quinta-feira (19). Nessa modalidade, a pena pode ser reduzida quando o crime é cometido sob violenta emoção, logo após provocação da vítima. A pena foi fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.
A sessão ocorreu na 1ª Vara Criminal e foi presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda. O julgamento contou com a presença de familiares do réu e também de estudantes de Direito, que acompanharam os debates entre acusação e defesa.
Na acusação, o promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes sustentou que o réu deveria ser responsabilizado por tentativa de homicídio, destacando que o crime ocorreu sob forte emoção após provocação da vítima - tese que permitiu o reconhecimento da forma privilegiada do delito e o afastamento das qualificadoras.
Já a defesa, conduzida pela advogada Keilla Dias Takahashi, tentou desclassificar o caso para lesão corporal leve, argumentando que não houve intenção de matar. A estratégia, no entanto, foi parcialmente rejeitada pelos jurados.
Após os debates, o Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público ao reconhecer que o acusado agiu sob violenta emoção logo após provocação da vítima, resultando na condenação por tentativa de homicídio privilegiado.
Apesar da fixação do regime aberto, com medidas como prisão domiciliar, recolhimento noturno e comparecimento periódico à Justiça, o condenado não foi colocado em liberdade. Ele permanece preso por outro motivo e foi reconduzido ao sistema prisional após o término da sessão.
Durante o julgamento, o réu participou sem o uso de algemas e vestindo roupas civis, procedimento padrão no Tribunal do Júri para garantir a imparcialidade dos jurados.
O júri foi encerrado ainda no período da tarde, marcando o fechamento da pauta de julgamentos do mês de março na comarca.
Relembre o crime
O caso ocorreu em 9 de janeiro de 2022, no Bar do Gregório, localizado no bairro Córrego do Campo, em Coroados.
Segundo a denúncia do Ministério Público, Thairon atacou a vítima com golpes no rosto e no pescoço, por motivo considerado fútil e de forma que dificultou a defesa. A vítima chegou a desmaiar e precisou de atendimento médico.
O crime só não foi consumado porque pessoas que estavam no local conseguiram conter o agressor, impedindo consequências ainda mais graves.
Matéria atualizada às 16h52.
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