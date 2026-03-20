O Tribunal do Júri de Birigui condenou Thairon Staney Sanches Oliveira por tentativa de homicídio privilegiado, em julgamento realizado nesta quinta-feira (19). Nessa modalidade, a pena pode ser reduzida quando o crime é cometido sob violenta emoção, logo após provocação da vítima. A pena foi fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A sessão ocorreu na 1ª Vara Criminal e foi presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda. O julgamento contou com a presença de familiares do réu e também de estudantes de Direito, que acompanharam os debates entre acusação e defesa.

Na acusação, o promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes sustentou que o réu deveria ser responsabilizado por tentativa de homicídio, destacando que o crime ocorreu sob forte emoção após provocação da vítima - tese que permitiu o reconhecimento da forma privilegiada do delito e o afastamento das qualificadoras.