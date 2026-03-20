O Governo do Estado de São Paulo anunciou na terça-feira (17), na capital paulista, as 411 cidades que alcançaram as metas de alfabetização em 2025. Na região de Araçatuba, 23 municípios foram contemplados com recursos que somam cerca de R$ 2 milhões, distribuídos entre 60 escolas municipais.
A premiação integra o programa Alfabetiza Juntos SP e reconhece o desempenho das redes municipais no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Nesta segunda edição, 1.111 escolas foram premiadas com base no Índice de Excelência Educacional (IEE), que considera as médias de proficiência em língua portuguesa e matemática do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental, além de indicadores de fluxo escolar.
O evento foi realizado no Memorial da América Latina e também marcou o anúncio da ampliação da distribuição de livros didáticos para a educação infantil. Três escolas com desempenho até 19% acima das metas foram homenageadas durante a cerimônia.
Na região, o destaque ficou para municípios como Araçatuba e Birigui, que concentram o maior número de unidades premiadas, mas cidades de menor porte também foram contempladas, evidenciando o alcance regional da política educacional.
A seguir, a lista completa das cidades da região de Araçatuba com os respectivos valores recebidos por suas escolas:
Andradina
- EMEF Anna Maria Marinho Nunes – R$ 51.600,00
- EMEF Leonor Salomão – R$ 37.000,00
Araçatuba
- EMEB Leonísia de Castro – R$ 45.900,00
- EMEB Floriano Camargo de Arruda Brasil – R$ 20.300,00
- EMEB Francisca de Arruda Fernandes – R$ 53.900,00
- EMEB Índio Poti – R$ 28.900,00
- EMEB Leda Aparecida Lima Martins – R$ 29.800,00
- EMEB Euza Neuza Marcondes Larios – R$ 58.000,00
- EMEB Hélia Pinholi Mungo – R$ 24.200,00
- EMEB José Herculano de Araújo Ordini – R$ 26.500,00
- EMEB Mário de Moura – R$ 36.900,00
- EMEB Henny Ferraz Homem – R$ 42.800,00
- EMEB Antônio Rodrigues Martins Neto – R$ 21.500,00
- EMEB Joaquim Dibo – R$ 32.900,00
- EMEB Victor Ribeiro Mazzei – R$ 21.600,00
- EMEB Carmélia Mello Fonseca – R$ 39.600,00
Auriflama
- EMEF Conceição de Oliveira Moreira – R$ 37.900,00
Avanhandava
- EMEF Mirthes Pupo de Negreiros – R$ 22.900,00
- EMEF Victor Sansoni – R$ 39.300,00
Barbosa
- EMEF Gabriel José Martins – R$ 43.300,00
Bilac
- EMEIF General Lima Figueiredo – R$ 42.800,00
Birigui
- EM Dirce Spínola Najas – R$ 46.200,00
- EM Ruth Pintão Lot – R$ 33.400,00
- EM José Sebastião Vasques Calçada – R$ 42.800,00
- EM Lucinda Araújo Pereira Giampietro – R$ 37.100,00
- EM Roberto Clark – R$ 39.700,00
- EM Gama Doutor – R$ 47.300,00
- EM Izabel Branco – R$ 54.000,00
- EM Geni Leite da Silva – R$ 41.400,00
- EM Adelina Bernadette dos Santos Pacitti – R$ 32.300,00
- EM Leonor Chaim Cury – R$ 50.900,00
- EM Teresinha Bombonati – R$ 52.200,00
- EM Luciano Augusto Canellas – R$ 24.100,00
- EM Nayr Borges Penteado – R$ 30.400,00
- EM Yvonne Miragaia Peruzzo – R$ 48.600,00
Braúna
- EMEF Adolfo Hecht – R$ 35.100,00
Buritama
- EMEF Maria do Carmo Cunha Guerbas – R$ 29.800,00
Castilho
- EMEF Youssef Neif Kassab – R$ 57.000,00
Coroados
- EM Fernando Maria Frei – R$ 33.200,00
Gabriel Monteiro
- EMEIF Maria Gazot Talarico – R$ 15.400,00
Glicério
- EMEIF Joana Morelli da Cunha – R$ 21.700,00
- EMEIF Ângelo Polizel – R$ 6.500,00
Ilha Solteira
- EMEF Paulo Freire – R$ 30.900,00
- EMEF Lúcia Maria Donato Garcia – R$ 43.600,00
- EMEF Aparecida Benedita Brito da Silva – R$ 33.600,00
Lavinia
- EMEF Coronel Joaquim Franco de Mello – R$ 24.600,00
Lourdes
- EMEF Massami Emoto – R$ 12.600,00
Penápolis
- EMEF Harume Kubota da Silva – R$ 27.300,00
- EMEF Armelindo Artioli – R$ 23.200,00
- EMEF Marilena Cipriano Pereira – R$ 20.700,00
Pereira Barreto
- EMEB Maria Elza Aguiar Domingues – R$ 42.300,00
- EMEB Celda Mello Oliveira – R$ 36.900,00
- EMEB Hirayuki Enomoto – R$ 42.300,00
Piacatu
- EMEF Eládio Rosseto – R$ 29.900,00
Rubiácea
- EMEF Professor Luciano Tavares de Moraes – R$ 17.700,00
- EMEF Renato de Freitas – R$ 3.600,00
Santópolis do Aguapeí
- EMEB Minas Barganian – R$ 26.400,00
Turiúba
- EMEF Sebastiana Álvares Correia – R$ 8.300,00
Valparaíso
- EMEF Djanira dos Santos Benetti – R$ 36.200,00
- EMEF José de Castro – R$ 33.400,00
O governo estadual destacou que os critérios para definição das metas são individualizados por escola e levam em conta fatores como evolução no aprendizado, número de alunos, vulnerabilidade social e adoção do ensino em tempo integral. A proposta é garantir a alfabetização na idade certa e reduzir desigualdades entre os municípios paulistas.
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