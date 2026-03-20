O Governo do Estado de São Paulo anunciou na terça-feira (17), na capital paulista, as 411 cidades que alcançaram as metas de alfabetização em 2025. Na região de Araçatuba, 23 municípios foram contemplados com recursos que somam cerca de R$ 2 milhões, distribuídos entre 60 escolas municipais.

A premiação integra o programa Alfabetiza Juntos SP e reconhece o desempenho das redes municipais no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Nesta segunda edição, 1.111 escolas foram premiadas com base no Índice de Excelência Educacional (IEE), que considera as médias de proficiência em língua portuguesa e matemática do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental, além de indicadores de fluxo escolar.

O evento foi realizado no Memorial da América Latina e também marcou o anúncio da ampliação da distribuição de livros didáticos para a educação infantil. Três escolas com desempenho até 19% acima das metas foram homenageadas durante a cerimônia.