Uma operação de fiscalização realizada pela CPFL Paulista nesta quarta-feira (19) revelou um cenário preocupante em Araçatuba. Das 23 instalações vistoriadas em diversos bairros da cidade, seis apresentaram fraudes no consumo de energia elétrica.

Um dos casos mais graves foi identificado em um comércio varejista de carnes. No local, técnicos constataram a manipulação do medidor por meio da interrupção da bobina de potencial, prática usada para impedir o registro real do consumo.

Após a identificação das irregularidades, as equipes da concessionária fizeram a regularização imediata das medições. Agora, a empresa apura o volume de energia desviado para cobrar retroativamente os valores não registrados dos responsáveis.