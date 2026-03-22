22 de março de 2026
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Homem é preso com drogas e materiais de tráfico em Buritama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia apreende maconha, cocaína, balança e embalagens
Polícia apreende maconha, cocaína, balança e embalagens

Um homem foi detido na madrugada deste sábado (21) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Alvorada, em Buritama. A ação ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha com o suspeito. Questionado, ele indicou que havia mais drogas armazenadas em sua residência, o que levou a equipe a realizar buscas no imóvel.

No local, foram apreendidos aproximadamente 400 gramas de maconha, cerca de 78 gramas de pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, plásticos utilizados para embalo, facas com vestígios de entorpecentes, um celular e dezenas de embalagens do tipo ziplock.

Segundo a polícia, o homem assumiu a posse dos materiais e relatou que comercializava porções da droga. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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