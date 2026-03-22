Um homem foi detido na madrugada deste sábado (21) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Alvorada, em Buritama. A ação ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha com o suspeito. Questionado, ele indicou que havia mais drogas armazenadas em sua residência, o que levou a equipe a realizar buscas no imóvel.

No local, foram apreendidos aproximadamente 400 gramas de maconha, cerca de 78 gramas de pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, plásticos utilizados para embalo, facas com vestígios de entorpecentes, um celular e dezenas de embalagens do tipo ziplock.