O Bandeirante de Birigui encerrou sua participação na primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista com vitória fora de casa. Jogando em Americana, a equipe superou o Rio Branco por 2 a 0, em uma partida que marcou o fechamento da campanha do time da região na competição.

Os gols do triunfo foram marcados por Túlio e também com um lance contra, que ampliou a vantagem do Leão da Noroeste. Mesmo sem chances de classificação ou risco de rebaixamento, o time demonstrou organização e terminou a competição com resultado positivo.

Com o resultado, o Bandeirante finalizou a primeira fase na 11ª colocação, somando 18 pontos. Já o Rio Branco encerrou sua participação logo atrás, em 12º lugar, com 16 pontos, em uma campanha semelhante na tabela.