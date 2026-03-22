O Bandeirante de Birigui encerrou sua participação na primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista com vitória fora de casa. Jogando em Americana, a equipe superou o Rio Branco por 2 a 0, em uma partida que marcou o fechamento da campanha do time da região na competição.
Os gols do triunfo foram marcados por Túlio e também com um lance contra, que ampliou a vantagem do Leão da Noroeste. Mesmo sem chances de classificação ou risco de rebaixamento, o time demonstrou organização e terminou a competição com resultado positivo.
Com o resultado, o Bandeirante finalizou a primeira fase na 11ª colocação, somando 18 pontos. Já o Rio Branco encerrou sua participação logo atrás, em 12º lugar, com 16 pontos, em uma campanha semelhante na tabela.
Enquanto isso, a competição avança para a fase decisiva com a definição dos oito classificados às quartas de final. Portuguesa Santista, Marília, Rio Preto e XV de Jaú garantiram as primeiras posições, seguidos por Rio Claro, União Barbarense, EC São Bernardo e Paulista, que completam o grupo do mata-mata.
Os confrontos da próxima fase já estão definidos e prometem equilíbrio na disputa por vaga na semifinal. Portuguesa Santista enfrenta o Paulista, o Marília encara o EC São Bernardo, o Rio Preto duela com o União Barbarense, enquanto o XV de Jaú mede forças com o Rio Claro.
Portuguesa Santista x Paulista
Marília x EC São Bernardo
Rio Preto x União Barbarense
XV de Jaú x Rio Claro
A Federação Paulista de Futebol deve divulgar nos próximos dias a tabela detalhada da fase eliminatória, com jogos previstos para o próximo fim de semana, dando início à briga direta pelo acesso e pelo título da Série A3.
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