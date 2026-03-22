Grêmio São-Carlense e Penapolense ficaram no empate sem gols na noite deste sábado (21), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela 12ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. O duelo foi equilibrado, mas acabou marcado principalmente por problemas na iluminação do estádio, que interromperam a partida em dois momentos.

Apesar das chances criadas pelos dois lados, faltou precisão nas finalizações. O São-Carlense também assustou em alguns momentos, incluindo uma bola na trave e boas defesas do goleiro adversário, mantendo o placar zerado até o apito final.

Com o resultado, o Penapolense segue na terceira colocação, agora com 24 pontos, mantendo-se próximo da liderança. Já o São-Carlense chega aos 19 pontos e ocupa a sexta posição na tabela.