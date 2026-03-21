21 de março de 2026
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CASO RESOLVIDO

PM prende suspeito e recupera celular roubado em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Aparelho foi localizado após buscas e suspeito admitiu participação no crime
Aparelho foi localizado após buscas e suspeito admitiu participação no crime

Na tarde desta sexta-feira (20), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento em um roubo de celular no bairro Cipreste Ville, em Penápolis.

A equipe realizava patrulhamento quando recebeu informações sobre o crime e iniciou buscas pela região. Durante a ação, dois indivíduos foram abordados, levantando suspeitas dos policiais.

Questionados, eles informaram que o aparelho havia sido repassado a uma terceira pessoa. Diante da informação, os policiais seguiram até o endereço indicado, onde conseguiram localizar e recuperar o celular.

Ao ser novamente questionado, um dos abordados acabou confessando participação no roubo. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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