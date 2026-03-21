Na tarde desta sexta-feira (20), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento em um roubo de celular no bairro Cipreste Ville, em Penápolis.

A equipe realizava patrulhamento quando recebeu informações sobre o crime e iniciou buscas pela região. Durante a ação, dois indivíduos foram abordados, levantando suspeitas dos policiais.

Questionados, eles informaram que o aparelho havia sido repassado a uma terceira pessoa. Diante da informação, os policiais seguiram até o endereço indicado, onde conseguiram localizar e recuperar o celular.