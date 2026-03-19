Uma apresentação surpresa da dupla sertaneja Fiduma & Jeca movimenta a noite desta quinta-feira (19), em Araçatuba. O show, realizado no Posto Uni, na avenida Pompeu de Toledo, atraiu um grande público e gerou intensa repercussão nas redes sociais.

De acordo com informações apuradas no local, a apresentação faz parte da turnê “Cortando as BRs”, projeto em que os artistas percorrem o país realizando shows em postos de combustíveis. A proposta inusitada tem chamado atenção justamente pelo formato acessível e próximo do público.

A apresentação teve início por volta das 19h e, ao longo da noite, o público aumentou consideravelmente. A estimativa inicial de 500 pessoas foi rapidamente superada, chegando a mais de mil presentes, segundo relatos de quem acompanha o evento em tempo real.