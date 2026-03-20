A cidade de Araçatuba segue sob risco de chuvas intensas até este sábado (21), conforme atualização divulgada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Segundo o boletim, a junção de altas temperaturas, umidade elevada e a influência de um sistema atmosférico contribui para a formação de áreas de instabilidade, principalmente no oeste e norte paulista. Há possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com ocorrência de descargas elétricas e rajadas de vento.
Nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), o cenário é de estado de atenção. O tempo segue abafado, com pancadas que podem variar de intensidade e atingir níveis mais fortes em alguns momentos, exigindo cautela, sobretudo em locais mais vulneráveis.
A partir de domingo (22), a tendência é de melhora gradual nas condições do tempo, com diminuição das chuvas e maior presença de sol. Na segunda-feira (23), o tempo deve se firmar no interior paulista, com temperaturas elevadas e redução na umidade do ar.
A Defesa Civil orienta que moradores fiquem atentos durante o período, principalmente em áreas com risco de alagamentos e quedas de árvores. Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelo telefone 199.
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