A cidade de Araçatuba segue sob risco de chuvas intensas até este sábado (21), conforme atualização divulgada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Segundo o boletim, a junção de altas temperaturas, umidade elevada e a influência de um sistema atmosférico contribui para a formação de áreas de instabilidade, principalmente no oeste e norte paulista. Há possibilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com ocorrência de descargas elétricas e rajadas de vento.

Nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), o cenário é de estado de atenção. O tempo segue abafado, com pancadas que podem variar de intensidade e atingir níveis mais fortes em alguns momentos, exigindo cautela, sobretudo em locais mais vulneráveis.