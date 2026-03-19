Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (19) terminou em tragédia no quilômetro 556,5 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes. Um casal de idosos de Andradina morreu após o veículo em que estava capotar.

As vítimas foram identificadas como Gerônimo Zompero Sobrinho, de 75 anos, investigador de polícia aposentado, e Aparecida da Silva Zompero, de 76. Eles eram pais do delegado de polícia de Andradina, Marcelo da Silva Zompero.

De acordo com informações apuradas no local, o acidente aconteceu por volta das 13h, quando o casal seguia no sentido Andradina–Araçatuba. Por motivos que ainda serão esclarecidos, o GM Tracker LT conduzido por Gerônimo perdeu o controle e capotou.