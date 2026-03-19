Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (19) terminou em tragédia no quilômetro 556,5 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes. Um casal de idosos de Andradina morreu após o veículo em que estava capotar.
As vítimas foram identificadas como Gerônimo Zompero Sobrinho, de 75 anos, investigador de polícia aposentado, e Aparecida da Silva Zompero, de 76. Eles eram pais do delegado de polícia de Andradina, Marcelo da Silva Zompero.
De acordo com informações apuradas no local, o acidente aconteceu por volta das 13h, quando o casal seguia no sentido Andradina–Araçatuba. Por motivos que ainda serão esclarecidos, o GM Tracker LT conduzido por Gerônimo perdeu o controle e capotou.
Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente para atender à ocorrência. O motorista foi socorrido por uma unidade de resgate e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba. A passageira, por sua vez, foi levada ao pronto-socorro municipal de Guararapes. Apesar dos esforços das equipes médicas, ambos não resistiram aos ferimentos.
O delegado Marcelo da Silva Zompero esteve no local e acompanhou o trabalho das equipes de resgate e das autoridades.
A Polícia Científica realizou a perícia técnica, que deverá apontar as circunstâncias e as causas do capotamento. A ocorrência foi coordenada pelo capitão Gercimar, da Polícia Militar Rodoviária.
O caso reforça o alerta para os riscos nas rodovias e a importância da atenção redobrada ao volante, especialmente em trechos de alta velocidade.
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