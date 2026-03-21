O Penapolense entra em campo neste sábado (22), às 19h, diante do São-Carlense, em São Carlos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista A4, em mais um confronto importante na briga pelas primeiras posições da tabela.
A partida terá transmissão pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.
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A equipe de Penápolis chega embalada para a rodada. A Pantera da Noroeste ocupa a terceira colocação, com 23 pontos, e segue firme na disputa pela liderança do campeonato.
Com campanha consistente, o Penapolense soma sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, consolidando-se entre os principais times da competição.
O adversário da vez será o São-Carlense, que aparece na sétima posição e luta para se manter no G8. Por isso, a expectativa é de um dos jogos mais disputados da rodada.
O Penapolense tenta manter o bom desempenho e seguir entre os primeiros colocados do estadual.
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