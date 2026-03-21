O Penapolense entra em campo neste sábado (22), às 19h, diante do São-Carlense, em São Carlos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista A4, em mais um confronto importante na briga pelas primeiras posições da tabela.

A partida terá transmissão pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.

A equipe de Penápolis chega embalada para a rodada. A Pantera da Noroeste ocupa a terceira colocação, com 23 pontos, e segue firme na disputa pela liderança do campeonato.