21 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JUSTIÇA ELEITORAL

Prefeito e vice são cassados e Martinópolis terá nova eleição

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Decisão unânime aponta abuso político e econômico na eleição
Decisão unânime aponta abuso político e econômico na eleição

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu pela cassação dos mandatos do prefeito de Martinópolis, Valdeci Soares dos Santos Filho e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo. A medida foi anunciada e também prevê a realização de novas eleições no município.

Além da perda do cargo, o prefeito foi declarado inelegível por oito anos, contados a partir do pleito de 2024. Já o vice-prefeito não recebeu a mesma penalidade. A decisão do tribunal foi tomada de forma unânime.

O caso foi analisado no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que apurou possíveis irregularidades durante a campanha, incluindo uso indevido da estrutura pública e vantagens eleitorais.

A ação foi proposta pelo partido União Brasil, que apontou, entre outras situações, o envio de um projeto de reorganização administrativa próximo ao período eleitoral e a disponibilização de transporte gratuito para eleitores de um distrito dias antes da votação.

Em primeira instância, a Justiça Eleitoral havia considerado improcedentes as acusações, entendendo que não havia comprovação suficiente de abuso de poder. Na ocasião, o Ministério Público Eleitoral também se posicionou contra a aplicação de sanções.

Com a nova decisão do TRE-SP, o cenário político da cidade deve passar por mudanças, com a convocação de um novo processo eleitoral para escolha dos representantes do Executivo municipal.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários