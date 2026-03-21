O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu pela cassação dos mandatos do prefeito de Martinópolis, Valdeci Soares dos Santos Filho e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo. A medida foi anunciada e também prevê a realização de novas eleições no município.

Além da perda do cargo, o prefeito foi declarado inelegível por oito anos, contados a partir do pleito de 2024. Já o vice-prefeito não recebeu a mesma penalidade. A decisão do tribunal foi tomada de forma unânime.

O caso foi analisado no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que apurou possíveis irregularidades durante a campanha, incluindo uso indevido da estrutura pública e vantagens eleitorais.