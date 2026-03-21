Não é o que você está imaginando... Não se trata de “venda ideológica ou religiosa”, ainda bem. Ocorre que o prédio onde sempre esteve instalada a 1ª. Igreja Batista de Araçatuba foi posto à venda no plano chão, apenas comercial. O imóvel, que nos primórdios devia ter valor simbólico de mercado, hoje vale uma pequena fortuna, situado na rua Joaquim Floriano a poucos metros da praça Rui Barbosa, no coração mesmo da cidade.

A tradicional comunidade iniciou suas atividades na antiga Avenida do Café, nome esse espetacularmente melhor do que a atual rua Marechal Deodoro, o que um belo dia vai virar ácida crônica nesse mesmo espaço. Fato é que que um coeso grupo de 31 membros se reunia nas manhãs de domingo para cultuar num galpão alugado, construído aos fundos de uma frondosa paineira que o protegia do já famoso e exclusivo sol africano de Araçatuba. E no preciso dia 15 de março de 1936, há exatos 90 anos atrás, foi oficialmente organizada e fundada a Igreja Batista.

O tempo passou e a comunidade cresceu, a ponto de adquirir um bom terreno na Joaquim Floriano, em 1944, onde, então, foi erguida a sede da instituição num icônico prédio com o “design” de uma enorme cruz cravada na fachada, cujo ápice termina na ponta de um triângulo cerca de 50 metros do chão.