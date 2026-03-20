Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de entorpecentes e objetos ligados ao tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (20), em Buritama.

A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na Rua Samuel de Almeida, no bairro Cohab IV. A ordem judicial faz parte de uma investigação que tem como alvo um homem identificado pelas iniciais E.d.O.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito não estava no imóvel no momento da chegada dos policiais. Diante da ausência, foi necessário arrombar o portão para dar cumprimento à decisão judicial.