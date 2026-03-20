Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de entorpecentes e objetos ligados ao tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (20), em Buritama.
A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na Rua Samuel de Almeida, no bairro Cohab IV. A ordem judicial faz parte de uma investigação que tem como alvo um homem identificado pelas iniciais E.d.O.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito não estava no imóvel no momento da chegada dos policiais. Diante da ausência, foi necessário arrombar o portão para dar cumprimento à decisão judicial.
Durante as buscas, os agentes encontraram dois invólucros com substância semelhante à cocaína, além de cerca de 200 saquinhos do tipo “zip lock”, frequentemente utilizados para fracionar e comercializar drogas. Também foi apreendida uma garrafa de vidro contendo um líquido ainda não identificado.
Todo o material recolhido foi encaminhado para análise pericial, que deverá confirmar a natureza das substâncias e auxiliar no avanço das investigações.
O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Buritama. Até o momento, o investigado não foi localizado e continua sendo procurado.
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