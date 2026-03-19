A Prefeitura de Araçatuba formalizou a doação de um terreno ao Governo do Estado de São Paulo para a construção do AME Mais, projeto que prevê a ampliação dos serviços de saúde na cidade. Nesta quinta-feira (19), haverá a assinatura do termo de doação para o Governo do Estado de São Paulo do terreno de 2.839,05 metros quadrados onde será construído o prédio do AME Mais, uma ampliação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) “Doutor Oscar Gurjão Cotrim”, na Vila Mendonça, nas proximidades da Santa Casa de Araçatuba.
O AME “Doutor Oscar Gurjão Cotrim” passará por expansão com a implantação do chamado AME Mais, que tem como proposta ampliar a capacidade de atendimento e os serviços oferecidos à população.
O projeto prevê investimento estimado em R$ 42 milhões para a construção da nova estrutura e aquisição de equipamentos.
A proposta do AME Mais inclui a ampliação das especialidades médicas disponíveis, além da realização de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Entre as estruturas previstas estão seis salas cirúrgicas, 24 leitos e 11 consultórios, que serão incorporados à unidade por meio de um anexo.
O novo espaço deverá ser construído em área próxima ao prédio atual, facilitando a integração dos serviços já existentes com a nova estrutura.
Atualmente, o AME de Araçatuba atende moradores de 28 municípios da região, com cobertura estimada de quase 600 mil habitantes. A unidade realiza, em média, cerca de 8 mil consultas mensais em 23 especialidades médicas.
A formalização da doação do terreno é uma etapa necessária para que o Estado possa dar continuidade ao processo de implantação da nova estrutura. A partir disso, o projeto segue para as próximas fases, que incluem planejamento executivo e início das obras. Ainda não há prazo oficialmente divulgado para a conclusão da obra.
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