A Prefeitura de Araçatuba formalizou a doação de um terreno ao Governo do Estado de São Paulo para a construção do AME Mais, projeto que prevê a ampliação dos serviços de saúde na cidade. Nesta quinta-feira (19), haverá a assinatura do termo de doação para o Governo do Estado de São Paulo do terreno de 2.839,05 metros quadrados onde será construído o prédio do AME Mais, uma ampliação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) “Doutor Oscar Gurjão Cotrim”, na Vila Mendonça, nas proximidades da Santa Casa de Araçatuba.

O AME “Doutor Oscar Gurjão Cotrim” passará por expansão com a implantação do chamado AME Mais, que tem como proposta ampliar a capacidade de atendimento e os serviços oferecidos à população.

O projeto prevê investimento estimado em R$ 42 milhões para a construção da nova estrutura e aquisição de equipamentos.