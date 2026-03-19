19 de março de 2026
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GESTÃO

Prefeitura de Araçatuba nomeia novo secretário de Planejamento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Prefeitura de Araçatuba anunciou mudanças importantes em seu primeiro escalão. O engenheiro civil Tiago Zavarez Breda foi nomeado como novo secretário municipal de Planejamento, conforme publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (19). Ele substitui o também engenheiro Sandro Cubas na condução da pasta.
No mesmo ato, o prefeito Lucas Zanatta confirmou a nomeação do psicólogo Edson Terra para a Secretaria de Assistência Social. O novo titular irá acumular a função com o comando da Secretaria de Participação Cidadã, ampliando sua atuação dentro da administração municipal.

Com experiência na iniciativa privada, Breda chega ao cargo com um perfil voltado à área técnica. Ao longo da carreira, atuou diretamente no desenvolvimento de projetos estruturais, além de ter participado da gestão e execução de obras, com foco em planejamento e eficiência.

Formado pela Unesp de Ilha Solteira, o novo secretário também possui especialização pela Unicamp na área de estruturas metálicas e MBA pela USP, com ênfase em gestão empresarial.
Sua trajetória profissional inclui ainda passagens pelo setor de telecomunicações, onde esteve envolvido na implantação de infraestrutura e no acompanhamento técnico de projetos. Breda também acumula experiência na coordenação de equipes e no gerenciamento de prazos, custos e qualidade de obras.

Reconhecido por um perfil voltado à inovação e à eficiência, o novo secretário assume o desafio de contribuir com o desenvolvimento urbano do município, buscando soluções modernas e resultados concretos para a cidade.

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