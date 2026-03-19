Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após a morte do companheiro durante uma briga ocorrida na madrugada desta quinta-feira (19), na região central de Nova Luzitânia, a aproximadamente 50 km de Araçatuba.
Inicialmente, a ocorrência foi comunicada como caso de lesão corporal, com acionamento das equipes por volta da 1h. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram indícios de que o casal havia ingerido bebida alcoólica antes de iniciar uma discussão dentro da residência.
De acordo com as informações apuradas no local, durante o desentendimento, a mulher teria atacado o companheiro com um golpe de faca.
A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao hospital de Nhandeara, mas já deu entrada na unidade sem sinais vitais, tendo o óbito confirmado pela equipe médica. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, e a faca utilizada foi recolhida para investigação.
Diante da situação, a mulher foi levada à delegacia e permaneceu detida, ficando à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.