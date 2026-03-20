Um menino de 10 anos ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta, enquanto atravessava uma rua em Guararapes, na quarta-feira (18).

A criança iniciava a travessia qunado foi surpreendida pela moto. Com a colisão, o garoto foi lançado alguns metros à frente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o menino foi socorrido e encaminhado à Santa Casa do município, apresentando apenas ferimentos leves. O condutor da motocicleta não quis receber atendimento médico.