20 de março de 2026
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ACIDENTE

Criança é atingida por moto ao cruzar rua em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Santa Casa de Guararapes
Câmera registrou o impacto; menino sofreu ferimentos leves
Câmera registrou o impacto; menino sofreu ferimentos leves

Um menino de 10 anos ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta, enquanto atravessava uma rua em Guararapes, na quarta-feira (18).

A criança iniciava a travessia qunado foi surpreendida pela moto. Com a colisão, o garoto foi lançado alguns metros à frente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o menino foi socorrido e encaminhado à Santa Casa do município, apresentando apenas ferimentos leves. O condutor da motocicleta não quis receber atendimento médico.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas.

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