O motorista envolvido no atropelamento que resultou na morte de Maria Lúcia de Oliveira, de 60 anos, em Birigui, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil na tarde da última terça-feira (17).

O caso, que causou comoção na cidade, aconteceu na rua Euclides Miragaia e foi inicialmente registrado como atropelamento seguido de fuga. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O condutor, de 36 anos, compareceu ao 1º Distrito Policial acompanhado do advogado Jeronimo Junior, onde foi ouvido pelas autoridades. Em depoimento, relatou que dirigia um Corolla pela via, no sentido Centro/Bairro, quando, ao passar por uma valeta nas proximidades do Tiro de Guerra, viu a vítima caindo ao solo. Segundo ele, ainda tentou desviar, mas, devido à proximidade, não conseguiu evitar o atropelamento.