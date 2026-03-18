A Prefeitura de Araçatuba divulgou nesta terça-feira (17) o edital de credenciamento para famílias interessadas em concorrer a 256 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida.

As unidades habitacionais estão distribuídas em dois empreendimentos: Lyon, com 176 casas, e Sète, com outras 80. O público-alvo são famílias enquadradas na Faixa Urbano I, com renda mensal de até R$ 2.850.

O período de inscrições vai de 24 de março a 5 de abril de 2026, por meio do site oficial do programa habitacional do município. Também haverá atendimento presencial no Atende Fácil, entre os dias 24 de março e 2 de abril, das 8h30 às 16h, para auxiliar os interessados.