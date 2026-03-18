18 de março de 2026
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PEREIRA BARRETO

Menino de 8 anos é atropelado ao andar de bicicleta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Criança sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital
Criança sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital

Um garoto de 8 anos ficou ferido após ser atingido por um carro enquanto pedalava, no início da tarde desta terça-feira (17), em Pereira Barreto, a aproximadamente 110 km de Araçatuba.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento em que a criança desce pela via e acaba colidindo contra a parte dianteira do veículo.

De acordo com informações apuradas, o motorista parou imediatamente após o impacto e prestou os primeiros socorros à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento no local.

Apesar do ocorrido, o menino teve apenas escoriações leves. Ainda assim, ele foi encaminhado à Santa Casa do município para passar por avaliação médica e garantir que não havia ferimentos mais graves.

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