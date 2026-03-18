Um garoto de 8 anos ficou ferido após ser atingido por um carro enquanto pedalava, no início da tarde desta terça-feira (17), em Pereira Barreto, a aproximadamente 110 km de Araçatuba.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento em que a criança desce pela via e acaba colidindo contra a parte dianteira do veículo.

De acordo com informações apuradas, o motorista parou imediatamente após o impacto e prestou os primeiros socorros à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento no local.