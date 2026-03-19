A Prefeitura de Birigui deu início a mais uma etapa do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) no ano letivo de 2026, levando informação, conscientização e valores para dentro das salas de aula da rede municipal.

Voltado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, o programa tem como missão preparar crianças para fazer escolhas seguras e responsáveis, fortalecendo a cultura de paz e o enfrentamento à violência no ambiente escolar.

Uma das unidades já envolvidas é a EM Profª. Lucinda Araújo Pereira Giampietro, onde as atividades vêm chamando a atenção pela abordagem dinâmica e reflexiva. “O conteúdo é bastante ilustrativo e provoca discussões importantes sobre bullying, respeito e o papel da escola na formação dos alunos”, destacou o diretor Andrews Gonçalves.