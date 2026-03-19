A Prefeitura de Birigui deu início a mais uma etapa do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) no ano letivo de 2026, levando informação, conscientização e valores para dentro das salas de aula da rede municipal.
Voltado aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, o programa tem como missão preparar crianças para fazer escolhas seguras e responsáveis, fortalecendo a cultura de paz e o enfrentamento à violência no ambiente escolar.
Uma das unidades já envolvidas é a EM Profª. Lucinda Araújo Pereira Giampietro, onde as atividades vêm chamando a atenção pela abordagem dinâmica e reflexiva. “O conteúdo é bastante ilustrativo e provoca discussões importantes sobre bullying, respeito e o papel da escola na formação dos alunos”, destacou o diretor Andrews Gonçalves.
As aulas do programa são conduzidas pela policial militar Cb Edneia, instrutora do Proerd, que atua diretamente com os estudantes, aproximando a Polícia Militar do Estado de São Paulo da comunidade escolar e contribuindo para a construção de um ambiente mais seguro e consciente.
Neste ano, 14 escolas municipais participam da iniciativa, com encontros semanais realizados dentro das próprias unidades de ensino. A proposta reforça o compromisso da rede pública com a formação integral dos estudantes, indo além do conteúdo tradicional.
Formação para a vida
O Proerd é desenvolvido a partir de uma parceria entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, escola e família. A metodologia busca orientar crianças e adolescentes a resistirem a pressões externas, como o uso de drogas e comportamentos violentos, por meio de decisões conscientes.
De forma lúdica e interativa, os alunos são incentivados a desenvolver cidadania, autoestima e habilidades sociais.
Entre os temas abordados estão direitos e deveres, convivência em sociedade, influência da mídia e estratégias para lidar com situações de risco.
Compromisso público
Ao final do ciclo, os estudantes participam de uma cerimônia de formatura que reúne pais, educadores e autoridades. Durante o evento, recebem certificados e assumem o compromisso de manter distância das drogas e da violência — um marco simbólico na trajetória escolar.
Referência mundial
Criado em 1983, na cidade de Los Angeles, o Proerd foi implantado no Estado de São Paulo em 1994 e, desde então, se expandiu para diversos países. Hoje, está presente em mais de 50 nações, consolidando-se como uma das principais estratégias de prevenção nas escolas.
Mais do que um programa educacional, o Proerd se firma como uma ferramenta de transformação social, plantando nas novas gerações os valores necessários para um futuro mais seguro e consciente.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.