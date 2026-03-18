O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou, nessa terça-feira (17), o réu Lucas Vinícius Lopes, 40 anos pelo crime de homicídio qualificado. A pena foi fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de cumprimento imediato.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram a autoria do crime ocorrido em fevereiro de 2023. No entanto, uma das qualificadoras que é recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastada a pedido do próprio promotor. Permaneceu a condenação pelo homicídio qualificado.

Na dosimetria da pena, a juíza Beatriz Tavares Camargo considerou os antecedentes do réu, elevando a pena-base, além de reconhecer a reincidência, o que resultou no aumento da punição até chegar à pena definitiva. “Diante do exposto, fica o réu condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado”, registra a decisão.