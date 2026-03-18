Um caso grave envolvendo suposta violência contra alunos dentro de uma escola municipal de Birigui está sendo investigado pela Polícia Civil. Mães de estudantes denunciaram uma professora sob suspeita de provocar queimaduras nas crianças com o uso de cola quente durante atividades em sala de aula.
Até o momento, ao menos dois boletins de ocorrência foram registrados, e há indícios de que outras vítimas possam ser identificadas no decorrer das investigações. As denúncias foram formalizadas na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na última segunda-feira (16), após crianças apresentarem ferimentos nas mãos.
Punição por pedir para ir ao banheiro
Uma das mães contou que o filho, de 10 anos, sofreu queimaduras nos dedos ao pedir autorização para ir ao banheiro durante a aula de artes. De acordo com o relato, a professora teria utilizado uma pistola de cola quente para atingir a mão da criança.
Ainda segundo a mãe, o menino chegou em casa abalado, chorando e visivelmente nervoso. Ao ser questionado, revelou que a prática seria uma espécie de “condição” imposta pela professora para permitir que os alunos saíssem da sala.
O estudante ainda teria suportado a situação por algum tempo antes de pedir para ir ao banheiro, temendo a punição. O episódio, conforme a denúncia, teria se repetido mais de uma vez no mesmo dia.
Outras denúncias
Outro caso semelhante foi registrado por uma segunda mãe, também envolvendo uma criança de 10 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o aluno teria sido chamado à frente da sala e obrigado a estender as mãos, momento em que a professora aplicou o material quente diante dos colegas.
O relato aponta ainda que a situação ocorreu em tom de deboche, com risadas por parte da docente, inclusive repetindo o comportamento com outros estudantes.
A mãe afirmou à polícia que procurou a direção da escola e recebeu a informação de que outros pais também haviam feito reclamações semelhantes. Após os episódios, a professora teria sido afastada das atividades.
Nesta terça-feira (17), uma terceira denúncia com características parecidas também foi registrada.
Investigação e medidas
A Polícia Civil segue apurando o caso e não descarta o surgimento de novas vítimas.
Em nota, a Prefeitura de Birigui informou que a Secretaria Municipal de Educação determinou a abertura imediata de uma sindicância para investigar os fatos. A Corregedoria do município também foi acionada para acompanhar o processo.
A administração municipal destacou que não tolera qualquer conduta que coloque em risco a integridade física ou emocional dos alunos e reforçou o compromisso com a segurança nas escolas.
Ainda segundo o comunicado, todas as medidas necessárias estão sendo adotadas, e os responsáveis poderão responder conforme a gravidade dos fatos, com garantia de defesa.
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