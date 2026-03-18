Um caso grave envolvendo suposta violência contra alunos dentro de uma escola municipal de Birigui está sendo investigado pela Polícia Civil. Mães de estudantes denunciaram uma professora sob suspeita de provocar queimaduras nas crianças com o uso de cola quente durante atividades em sala de aula.

Até o momento, ao menos dois boletins de ocorrência foram registrados, e há indícios de que outras vítimas possam ser identificadas no decorrer das investigações. As denúncias foram formalizadas na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na última segunda-feira (16), após crianças apresentarem ferimentos nas mãos.

Punição por pedir para ir ao banheiro

Uma das mães contou que o filho, de 10 anos, sofreu queimaduras nos dedos ao pedir autorização para ir ao banheiro durante a aula de artes. De acordo com o relato, a professora teria utilizado uma pistola de cola quente para atingir a mão da criança.