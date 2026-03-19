A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a oferta gratuita do Implanon, um dos métodos contraceptivos mais eficazes e duradouros disponíveis atualmente.

Neste primeiro momento, a cidade recebeu 415 unidades do implante, fornecidas pelo Ministério da Saúde. O dispositivo é inserido sob a pele do braço e tem duração de até três anos, liberando de forma contínua o hormônio etonogestrel, responsável por evitar a gravidez. Após a retirada, a fertilidade retorna rapidamente.

Indicado para mulheres entre 14 e 49 anos, o Implanon se destaca pela praticidade e pela alta taxa de eficácia. O procedimento de inserção é simples, feito com anestesia local e realizado por profissionais capacitados da rede pública.