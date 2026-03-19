A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a oferta gratuita do Implanon, um dos métodos contraceptivos mais eficazes e duradouros disponíveis atualmente.
Neste primeiro momento, a cidade recebeu 415 unidades do implante, fornecidas pelo Ministério da Saúde. O dispositivo é inserido sob a pele do braço e tem duração de até três anos, liberando de forma contínua o hormônio etonogestrel, responsável por evitar a gravidez. Após a retirada, a fertilidade retorna rapidamente.
Indicado para mulheres entre 14 e 49 anos, o Implanon se destaca pela praticidade e pela alta taxa de eficácia. O procedimento de inserção é simples, feito com anestesia local e realizado por profissionais capacitados da rede pública.
Segundo a enfermeira Giseli Albuquerque Debortoli, responsável pela área de atenção básica e habilitada para realizar o procedimento, é fundamental que as pacientes passem por avaliação prévia. “Antes da inserção, a mulher precisa receber todas as orientações e passar por uma análise clínica completa, garantindo segurança e indicação adequada”, ressalta.
Procedimento rápido e seguro
A aplicação do implante é considerada minimamente invasiva e praticamente indolor. O processo dura poucos minutos e não exige internação, permitindo que a paciente retome suas atividades normalmente.
A moradora Kelly Câmara, que já aderiu ao método, destaca os benefícios. “Sempre tive interesse, mas o custo na rede privada dificultava. Agora, com a oferta gratuita, me sinto mais tranquila e protegida”, afirma.
Como ter acesso
Para solicitar o Implanon, as interessadas devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência em Birigui e informar a equipe de enfermagem. O atendimento inclui triagem, avaliação do histórico de saúde e orientações sobre planejamento familiar.
Após essa etapa, e com a indicação confirmada, o procedimento é agendado e realizado no Ambulatório de Saúde da Mulher. A iniciativa reforça o compromisso do município em ampliar o acesso a métodos seguros e promover mais autonomia às mulheres na tomada de decisões sobre sua saúde reprodutiva.
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