A Clube Atlético Penapolense mostrou força diante da sua torcida e conquistou mais uma vitória importante na Série A4 do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, a equipe venceu o Jabaquara por 3 a 2, em uma partida movimentada.

O resultado mantém a equipe da região em alta na competição, ampliando a sequência invicta e consolidando a presença entre os primeiros colocados da tabela.

Com a vitória, a equipe chega à sétima conquista no campeonato e se mantém na parte de cima da tabela, empatada em pontos com os líderes. A boa fase também se reflete na sequência recente, já que o time segue sem perder há três partidas.