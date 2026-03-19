A Clube Atlético Penapolense mostrou força diante da sua torcida e conquistou mais uma vitória importante na Série A4 do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, a equipe venceu o Jabaquara por 3 a 2, em uma partida movimentada.
O resultado mantém a equipe da região em alta na competição, ampliando a sequência invicta e consolidando a presença entre os primeiros colocados da tabela.
Com a vitória, a equipe chega à sétima conquista no campeonato e se mantém na parte de cima da tabela, empatada em pontos com os líderes. A boa fase também se reflete na sequência recente, já que o time segue sem perder há três partidas.
Na próxima rodada, a Penapolense terá um novo desafio fora de casa, contra Grêmio Esportivo Sãocarlense, no sábado (21) às 19h, buscando manter o bom momento e seguir firme na briga pelas primeiras posições.
Já o Jabaquara tenta a recuperação diante do Taquaritinga, em confronto direto importante para se afastar da zona de risco.
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