Um incêndio registrado na manhã desta terça-feira (17) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em uma residência localizada no bairro Vila Mendonça, na área central de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na rua Almirante Barroso, entre as ruas São Paulo e Mato Grosso.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o fogo teve início por volta das 8h50 e chamou a atenção de moradores da região devido à intensa fumaça que se espalhou rapidamente pelo local. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao endereço, conseguindo conter as chamas antes que o incêndio atingisse todos os cômodos do imóvel. A atuação ágil evitou que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.