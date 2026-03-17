Um incêndio registrado na manhã desta terça-feira (17) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em uma residência localizada no bairro Vila Mendonça, na área central de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na rua Almirante Barroso, entre as ruas São Paulo e Mato Grosso.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o fogo teve início por volta das 8h50 e chamou a atenção de moradores da região devido à intensa fumaça que se espalhou rapidamente pelo local. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao endereço, conseguindo conter as chamas antes que o incêndio atingisse todos os cômodos do imóvel. A atuação ágil evitou que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.
Uma moradora de um prédio próximo relatou à reportagem que ouviu estalos momentos antes de perceber a fumaça. Ao ir até a sacada, ela notou a gravidade da situação. “Vi uma fumaça bem densa e, de repente, o fogaréu subiu. Foi muito rápido”, contou.
Segundo ela, havia indícios de que a casa pudesse estar ocupada. “Parecia que saiu um rapaz correndo no momento em que a fumaça aumentava, antes das chamas aparecerem”, disse.
A testemunha também destacou a rapidez no atendimento da ocorrência. “O bombeiro chegou muito rápido e já começou a controlar o fogo. Em pouco tempo, a situação estava resolvida”, afirmou.
Ainda conforme o relato, equipes policiais também estiveram no local durante o atendimento. Após o controle das chamas, a residência permaneceu aberta, mas sem movimentação de moradores.
A Folha da Região entrou em contato com o grupamento do Corpo de Bombeiros de Araçatuba, que informou que não houve feridos. Ainda segundo a corporação, o incêndio não chegou a se alastrar por todos os cômodos da residência.
As equipes agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas, evitando que o fogo atingisse imóveis vizinhos. A área foi posteriormente isolada para o trabalho da perícia, que esteve no local para apurar as causas do incêndio.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.