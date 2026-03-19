O Araçatuba sofreu uma derrota amarga na noite desta quarta-feira (18), ao ser superado pelo Nacional por 3 a 2, no estádio Adhemar de Barros. Mesmo jogando em casa e chegando a ficar duas vezes à frente no placar, o time da região acabou cedendo a virada nos minutos finais.
O resultado complica a situação do AEA na Série A4 do Campeonato Paulista, mantendo a equipe na parte de baixo da tabela em um momento decisivo da competição. Com poucas rodadas restantes, a pressão aumenta na briga contra o rebaixamento.
Para piorar a situação, o Araçatuba ainda terminou a partida com um jogador a menos após expulsão, dificultando qualquer tentativa de reação nos instantes finais.
Com o resultado, o time da região segue pressionado na tabela, dividindo a zona de rebaixamento com o próprio Nacional, que ganhou novo fôlego na competição.
A disputa na parte de baixo segue acirrada, com equipes separadas por poucos pontos e qualquer resultado podendo mudar o cenário nas próximas rodadas.
Agora, o Araçatuba precisa reagir rapidamente para evitar um desfecho negativo na reta final da primeira fase.
Na próxima rodada, o desafio será fora de casa, sábado (21) às 15h, contra o União Suzano, em confronto direto que pode ser decisivo para as pretensões do clube.
Já o Nacional, embalado pela primeira vitória, recebe o Colorado Caieiras, buscando dar sequência à recuperação.
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