O Araçatuba sofreu uma derrota amarga na noite desta quarta-feira (18), ao ser superado pelo Nacional por 3 a 2, no estádio Adhemar de Barros. Mesmo jogando em casa e chegando a ficar duas vezes à frente no placar, o time da região acabou cedendo a virada nos minutos finais.

O resultado complica a situação do AEA na Série A4 do Campeonato Paulista, mantendo a equipe na parte de baixo da tabela em um momento decisivo da competição. Com poucas rodadas restantes, a pressão aumenta na briga contra o rebaixamento.

Para piorar a situação, o Araçatuba ainda terminou a partida com um jogador a menos após expulsão, dificultando qualquer tentativa de reação nos instantes finais.