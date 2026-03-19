A crescente onda de golpes virtuais contra idosos tem acendido um alerta em toda a região de Araçatuba e Birigui. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos serviços digitais, criminosos têm encontrado novas formas de enganar vítimas, explorando principalmente a confiança e a vulnerabilidade desse público.

Dados recentes da Fundação Seade revelam que 82% das pessoas com 60 anos ou mais no Estado de São Paulo já receberam algum tipo de tentativa de golpe virtual. O índice, embora inferior ao de outras faixas etárias, demonstra que o problema é amplo e persistente.

No panorama geral, 88% da população paulista declarou já ter sido alvo de mensagens, ligações ou e-mails com tentativa de fraude. Isso mostra que os golpes digitais se tornaram praticamente universais, atingindo diferentes perfis sociais.