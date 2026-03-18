A Polícia Civil prendeu temporariamente, na segunda-feira (16), um homem de 33 anos identificado pelas iniciais C.H.A.Z., suspeito de envolvimento no homicídio de Lucas Jacinto Pires, ocorrido em 6 de março, na avenida Cidade Jardim, em Birigui.

A ação foi realizada por equipes do 1º Distrito Policial, com apoio da Delegacia do Município, e coordenada pelo delegado Ícaro Oliveira Borges. Durante a operação, também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no bairro Vila Giampietro.

No imóvel, os policiais vistoriaram um VW Gol que estava na garagem. No interior do veículo, foram encontradas anotações que, segundo a polícia, podem ter relação com o tráfico de drogas, além de R$ 122,55 em dinheiro e um celular. Todo o material foi apreendido e será analisado.