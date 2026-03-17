A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou na noite desta segunda-feira (16), durante a 7ª sessão ordinária do ano, dois projetos de destaque voltados ao desenvolvimento social e cultural do município.

Um deles institui o Programa Bolsa Atirador, proposta apresentada pelo vereador Luís Boatto. A iniciativa tem caráter socioassistencial e educacional e pretende oferecer apoio financeiro a jovens que integram o Tiro de Guerra TG 02-010 e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Pelo projeto, até 20% do efetivo anual de atiradores poderá receber uma bolsa mensal de R$ 400. Além do auxílio financeiro, os participantes terão acesso a atividades educativas, ações de cidadania e capacitação pessoal e profissional, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.