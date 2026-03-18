A 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brejo Alegre, realizada na terça-feira (17), foi marcada pela leitura de uma denúncia contra o vereador Jair Pereira dos Santos, o Boran, por possível quebra de decoro parlamentar.
Cinco projetos estavam na pauta, mas o principal tema foi a denúncia protocolada pelo advogado Cristiano Alexandre de Souza. No documento, Boran é acusado de conduta incompatível com o cargo por figurar como réu em processo relacionado a suposto furto de água potável.
A defesa tentou adiar a leitura, alegando ausência da advogada por viagem de trabalho, mas o pedido foi negado. Após discussão em plenário, a denúncia foi aceita pela maioria dos vereadores, com abertura de Comissão de Investigação.
Votaram a favor João Andrade (MDB), Julierme Leão (PV), André Silva (MDB), Antônio Silva (PSD), Franciano Martos (PSD) e Rogério Araújo (PSD). Votou contra Luiz Antonio (União Brasil).
A defesa do vereador, representada pela advogada Helaine Miglioranza, contestou a denúncia e afirmou que o caso tem motivação política. Segundo ela, o fato remonta a 2018, antes do atual mandato, e envolve imóvel da mãe do parlamentar, já falecida.
A advogada informou ainda que, em 2025, o vereador fez acordo com a concessionária e quitou os valores cobrados. Também sustentou que não há condenação judicial contra ele.
A sessão também teve confusão na entrada da Câmara. Segundo informações extraoficiais, houve discussão entre apoiadoras do vereador e a esposa de outro parlamentar. A advogada de defesa afirmou que a confusão ocorreu após ofensas dirigidas a uma das irmãs do vereador. O caso será apurado.
A Polícia Militar foi acionada e interveio no local. Com o recebimento da denúncia, a Comissão 01/2026 foi formada por Julierme Leão, presidente; Franciano Martos, relator; e Luiz Paulo, membro.
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