A 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brejo Alegre, realizada na terça-feira (17), foi marcada pela leitura de uma denúncia contra o vereador Jair Pereira dos Santos, o Boran, por possível quebra de decoro parlamentar.

Cinco projetos estavam na pauta, mas o principal tema foi a denúncia protocolada pelo advogado Cristiano Alexandre de Souza. No documento, Boran é acusado de conduta incompatível com o cargo por figurar como réu em processo relacionado a suposto furto de água potável.

A defesa tentou adiar a leitura, alegando ausência da advogada por viagem de trabalho, mas o pedido foi negado. Após discussão em plenário, a denúncia foi aceita pela maioria dos vereadores, com abertura de Comissão de Investigação.