A Câmara Municipal de Birigui realiza nesta terça-feira (17) a 6ª sessão ordinária do ano, com oito projetos previstos na pauta de votação. Entre as matérias que serão analisadas pelos vereadores, o Projeto de Lei nº 119 é o que mais tem gerado debate e mobilização entre trabalhadores que atuam com transporte e entregas por aplicativos na cidade.

De autoria do Executivo municipal, o projeto estabelece regras para a exploração do transporte remunerado privado de passageiros e frete intermediado por aplicativos no município. A proposta busca regulamentar a atividade, definindo exigências para motoristas, veículos e empresas de tecnologia que operam as plataformas digitais.

Segundo o texto enviado pela Prefeitura à Câmara, a regulamentação tem como objetivo organizar o uso do sistema viário urbano, garantir segurança aos usuários e condutores e também disciplinar a arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços).