O Fórum de Birigui realiza nesta quinta-feira, 19 de março, às 9h, a última sessão do Tribunal do Júri do mês. O julgamento será aberto ao público, mas não será permitido fotografar nem filmar.

Vai a júri Thairon Staney Sanches Oliveira, 25 anos, denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu em 9 de janeiro de 2022, no Bar do Gregório, no bairro Córrego do Campo, em Coroados.

De acordo com a denúncia, o acusado atacou a vítima com golpes no rosto e no pescoço, por motivo fútil e de forma que dificultou a defesa. A vítima desmaiou, recebeu atendimento médico e passou por cirurgia.