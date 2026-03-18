O Fórum de Birigui realiza nesta quinta-feira, 19 de março, às 9h, a última sessão do Tribunal do Júri do mês. O julgamento será aberto ao público, mas não será permitido fotografar nem filmar.
Vai a júri Thairon Staney Sanches Oliveira, 25 anos, denunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu em 9 de janeiro de 2022, no Bar do Gregório, no bairro Córrego do Campo, em Coroados.
De acordo com a denúncia, o acusado atacou a vítima com golpes no rosto e no pescoço, por motivo fútil e de forma que dificultou a defesa. A vítima desmaiou, recebeu atendimento médico e passou por cirurgia.
O Ministério Público afirma que o crime não foi consumado porque terceiros contiveram o acusado. A acusação será feita pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, e a sessão será presidida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda.
A defesa será feita pela advogada Keilla Dias Takahashi, que vai pedir a desclassificação do crime para lesão corporal ou excesso culposo. O caso será julgado pelo Conselho de Sentença.
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