Uma ocorrência inusitada mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Água e Esgoto de Birigui (Saeb) na tarde desta terça-feira (17), no bairro Vila Maria, em Birigui.

Durante patrulhamento de rotina pela Rua Bandeirantes, os agentes da GCM identificaram uma situação suspeita envolvendo o abastecimento de água em um imóvel. Ao realizarem a abordagem, encontraram um casal - um homem de 53 anos e uma mulher de 48 - no local.

Questionados, os próprios envolvidos relataram que pretendiam consumir entorpecentes e, em seguida, utilizar a água da residência para se refrescarem em uma piscina, o que levantou ainda mais suspeitas por parte da equipe.