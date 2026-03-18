Uma ocorrência inusitada mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Água e Esgoto de Birigui (Saeb) na tarde desta terça-feira (17), no bairro Vila Maria, em Birigui.
Durante patrulhamento de rotina pela Rua Bandeirantes, os agentes da GCM identificaram uma situação suspeita envolvendo o abastecimento de água em um imóvel. Ao realizarem a abordagem, encontraram um casal - um homem de 53 anos e uma mulher de 48 - no local.
Questionados, os próprios envolvidos relataram que pretendiam consumir entorpecentes e, em seguida, utilizar a água da residência para se refrescarem em uma piscina, o que levantou ainda mais suspeitas por parte da equipe.
Na averiguação inicial, os guardas constataram indícios de irregularidade na ligação de água. Diante da situação, o Saeb foi acionado e enviou técnicos ao endereço, que confirmaram a existência de uma ligação clandestina no sistema de abastecimento.
Com a confirmação, a Polícia Civil também foi acionada para realização de perícia técnica. Um perito e um fotógrafo estiveram no local para documentar a ocorrência.
O casal foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde o caso foi registrado como furto de água. Após os procedimentos legais, ambos foram liberados.
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