A Prefeitura de Araçatuba definiu a enfermeira Lucila Bistaffa de Paula como nova secretária municipal de Saúde, após a saída do então titular da pasta.
A escolha faz parte de um processo de reorganização interna da administração, com mudanças em cargos do primeiro escalão. A nomeação deve ser formalizada por meio de publicação oficial.
Lucila já atuava na estrutura da Secretaria de Saúde, em função de apoio à gestão e participação em decisões administrativas da área. Ao longo da carreira, também trabalhou em setores como saúde mental e vigilância epidemiológica.
A indicação de um nome com trajetória na área e experiência no serviço público municipal aponta para a manutenção de ações em andamento e para a condução da gestão diante das demandas da rede de saúde.
A nova secretária assume em um momento de pressão sobre os serviços públicos de saúde. A expectativa é de que sua experiência contribua para a continuidade das ações e do atendimento à população.
A mudança integra um movimento da administração municipal de ajustar a equipe em áreas como a saúde.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.