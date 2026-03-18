A Prefeitura de Araçatuba definiu a enfermeira Lucila Bistaffa de Paula como nova secretária municipal de Saúde, após a saída do então titular da pasta.

A escolha faz parte de um processo de reorganização interna da administração, com mudanças em cargos do primeiro escalão. A nomeação deve ser formalizada por meio de publicação oficial.

Lucila já atuava na estrutura da Secretaria de Saúde, em função de apoio à gestão e participação em decisões administrativas da área. Ao longo da carreira, também trabalhou em setores como saúde mental e vigilância epidemiológica.