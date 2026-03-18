A Polícia Civil de Birigui prendeu, nesta quarta-feira (18), dois homens investigados por um roubo violento ocorrido no início de fevereiro em uma casa noturna no bairro Portal da Pérola I. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão temporária contra um homem de 38 anos, que se identificou como empresário, e outro, de 39.

Segundo as investigações, no dia 1º de fevereiro, a vítima - um atirador esportivo (CAC), que se identificou como empresário - foi brutalmente agredida com socos e chutes por um dos suspeitos, enquanto o outro, armado com uma pistola, roubou uma carabina Rossi calibre .357 Magnum.

A arma chegou a ser abandonada dias depois e acabou sendo recuperada pela própria vítima, sendo posteriormente apreendida e restituída conforme os procedimentos legais.

Investigação identificou autores