A Polícia Civil de Birigui prendeu, nesta quarta-feira (18), dois homens investigados por um roubo violento ocorrido no início de fevereiro em uma casa noturna no bairro Portal da Pérola I. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão temporária contra um homem de 38 anos, que se identificou como empresário, e outro, de 39.
Segundo as investigações, no dia 1º de fevereiro, a vítima - um atirador esportivo (CAC), que se identificou como empresário - foi brutalmente agredida com socos e chutes por um dos suspeitos, enquanto o outro, armado com uma pistola, roubou uma carabina Rossi calibre .357 Magnum.
A arma chegou a ser abandonada dias depois e acabou sendo recuperada pela própria vítima, sendo posteriormente apreendida e restituída conforme os procedimentos legais.
Investigação identificou autores
O esclarecimento do caso foi possível após um trabalho detalhado da equipe da Delegacia de Polícia de Birigui, que analisou imagens de câmeras de segurança e reuniu provas que levaram à identificação dos suspeitos.
Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos investigados, além de mandados de busca e apreensão, todos cumpridos nesta etapa da operação.
O homem de 38 anos foi capturado na residência da mãe, que fica na rua João Galo, o mesmo não resistiu à abordagem, após ser informado sobre a situação, a equipe realizou uma vistoria na residência e nada de ilícito foi localizado na residência. Já o outro acusado foi encontrado em uma casa no bairro Margareth Vargas.
Os dois homens serão indiciados por roubo com emprego de arma de fogo e permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer completamente o caso e confrontar versões apresentadas pelos envolvidos.
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