O Tribunal do Júri de Birigui realiza nesta terça-feira, 17 de março, o julgamento de um caso que chocou a cidade e expôs as consequências de uma suspeita transformada em violência extrema.

No banco dos réus estará Lucas Vinícius Lopes, 39 anos, acusado de matar Paulo Roberto de Oliveira, 39 anos, com disparos de arma de fogo na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2023, na esquina das ruas Leonora Fioroto e Basílio Baffi, em Birigui.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, o crime teria sido motivado por uma suspeita equivocada de furto de bateria automotiva.