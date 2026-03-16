Uma decisão da Justiça de Araçatuba determinou a internação em hospital psiquiátrico de um advogado que se tornou réu após atacar e acusar dois juízes da comarca em documentos apresentados dentro de processos judiciais.

O caso ganhou contornos graves após o Ministério Público apontar que o profissional teria caluniado os magistrados, atribuindo a eles crimes sem qualquer comprovação.

De acordo com a acusação, as declarações ofensivas apareceram em petições assinadas pelo próprio advogado e anexadas aos autos de processos que tramitavam no Judiciário local.